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Giriş Tarihi: 26.2.2023 09:22

Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alacak.

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26.Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Doğuş Üniversitesi 16 öğretim üyesi alacak
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