Çağ Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çağ Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...