Kimler doğum borçlanması yapabilir?

Soru: Doğum borçlanması yapabilmenin koşulları neler ne yapmalıyım?

Cevap: İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, kamu görevlisi olarak 5434 sayılı Kanuna tabi olan veya 5510 sayılı Kanununun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar borçlanma talep dilekçesiyle "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA" adresine veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak, doğum borçlanması yapabileceklerdir.

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, kamu görevlisi olarak 5434 sayılı Kanuna tabi olan veya 5510 sayılı Kanununun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar borçlanma talep dilekçesiyle "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA" adresine veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak, doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlemler sonuçlandırılmaktadır.

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

Doğumdan önce,

Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,

Kamu görevlilerinden 5434 sayılı Kanuna tabi olan ve 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar ile bunların hak sahipleri talepte bulunabilirler.



Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için doğumdan önce;

Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

Kamu görevlilerinden 5434 sayılı Kanuna tabi olan ve 5510 sayılı Kanunun 4/1(c) bendi kapsamında sigortalıların tescil edilmiş olması,

Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,

Doğumdan sonra borçlanılacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi,

Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması

gerekmektedir.

Borçlanma süreleri ne kadar?