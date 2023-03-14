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Giriş Tarihi: 14.3.2023 08:45

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ek 2 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmibir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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