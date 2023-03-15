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Giriş Tarihi: 15.3.2023 09:23

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 4/B sözleşmeli personel alacak.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 28 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Bitlis Eren Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak
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