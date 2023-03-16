Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 177 sözleşmeli personel alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü 177 sözleşmeli personel alacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, " 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' ile "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara toplam 177 (yüz yetmiş yedi) adet "Sözleşmeli Personel" alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 29 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...