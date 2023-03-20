İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...