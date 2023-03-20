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Giriş Tarihi: 20.3.2023 09:30

Toros Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Toros Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı için ilan yayımladı.

Toros Üniversitesi öğretim elemanı alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Toros Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alacak.

Toros Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Toros Üniversitesi öğretim elemanı alacak
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