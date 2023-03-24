İstanbul Arel Üniversitesi öğretim elemanları alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanları alacak.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...