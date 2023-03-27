İstanbul Gedik Üniversitesi 6 araştırma görevlisi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü 6 araştırma görevlisi alacak.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 7 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...