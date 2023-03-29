Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İlan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları" hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Nisan 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...