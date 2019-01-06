Haberler > Memurlar Haberleri > Kamu Personeli Haberleri > 2019 yılında Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar olacak?

2019 yılında Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar olacak?

2019 yılı için belirlenen asgari ücret oranından sonra diğer ödemelerde de artışlar olacak. Bunlardan bir tanesi de aile yardımı ödeneği. buna göre, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memurun alacağı aile yardımı ödeneği miktarı 408 liraya ulaştı.

Giriş Tarihi: 6.1.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 12:02
2019 yılında Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar olacak?

Enflasyon zammı miktarının belli olmasıyla birlikte maaşların yanı sıra aile yardımı miktarı da belli oldu. Aile yardımı ödeneği iki kalemde ödenmektedir.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği 2131 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşmaktadır. Bu miktar geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise 250 katsayısının gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşmaktadır. Geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar bu yıl 32,6 TL oldu. Çocuk için daha önce var olan 2 çocuk sınırlaması 2010 yılında kaldırılmıştır. Dolaysıyla 6 yaşından büyük örneğin 3 çocuğu olan bir memur 97,8 TL çocuk yardımı alacaktır.

Ayrıca 0-6 yaş çocuklar için çocuk yardımı iki katı tutarında hesaplanmakta olup 2019 yılı Ocak ayında bu miktar 65,2 TL olacaktır. 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir çalışan 130,4 TL çocuk yardımı alacaktır.

En düşük memur ve emekli zammı ne kadar oldu? 2019 Emekli ve memur zammı rakamları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2019 yılında Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN