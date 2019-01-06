2019 yılında Aile yardımı ödeneği tutarı ne kadar olacak?

Enflasyon zammı miktarının belli olmasıyla birlikte maaşların yanı sıra aile yardımı miktarı da belli oldu. Aile yardımı ödeneği iki kalemde ödenmektedir.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği 2131 gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşmaktadır. Bu miktar geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise 250 katsayısının gösterge rakamının maaş katsayısıyla çarpımından oluşmaktadır. Geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar bu yıl 32,6 TL oldu. Çocuk için daha önce var olan 2 çocuk sınırlaması 2010 yılında kaldırılmıştır. Dolaysıyla 6 yaşından büyük örneğin 3 çocuğu olan bir memur 97,8 TL çocuk yardımı alacaktır.

Ayrıca 0-6 yaş çocuklar için çocuk yardımı iki katı tutarında hesaplanmakta olup 2019 yılı Ocak ayında bu miktar 65,2 TL olacaktır. 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir çalışan 130,4 TL çocuk yardımı alacaktır.