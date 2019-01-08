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Memura 14 günlük fark geliyor

Milyonlarca memuru ilgilendiren genelgeyi Hazine ve Maliye Bakanı imzaladı. Genelgeye göre; kamu personelinin yeni maaş katsayıları belli oldu.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Kamu Personeli Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 18:07
Memura 14 günlük fark geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesine göre; aylık katsayısı 0,130597, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 2,044187, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,041416 olarak belirlendi. 399 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 7 bin 148 lira 24 kuruşa yükseltildi. 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arasındaki fark tutarı hesaplanmaların ardından personele ödenecek. Böylece 14 günlük fark hesaplara yatırılacak.

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Memura 14 günlük fark geliyor
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