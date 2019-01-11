İstanbul Bilim Üniversitesi 12 Akademik Personel alıyor

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan ilanın detayları şu şekilde;

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve ilaveten yayınları içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına (Yazarlar Sok. No: 17 Şişli-İstanbul Tel: (212) 273 26 90) teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı'na (Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel: (212) 273 26 90 teslim etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi : 25.01.2019 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 30.01.2019 Sınav Giriş Tarihi : 04.02.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 08.02.2019 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.istanbulbilim.edu.tr

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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