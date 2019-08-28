4/B ve 45/A’lı çalışanların eş durumu tayinlerinde yeni düzenleme yapıldı!

Düzenleme hakkında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, uzun süredir sağlık çalışanlarının aile bütünlüğünü sağlamak için mücadele verdiklerini ifade etti. Sağlık çalışanlarının aile birliğini çok önemsediklerini belirten Semih Durmuş, "Özellikle aile birliğinin bozulmaması anlamında düzenleme sağlık çalışanları için çok şey ifade ediyor. Bir sivil toplum örgütü olarak aileye ve insana büyük değer veriyoruz, eş durumu tayinleri de bu anlamda büyük önem taşıyor. Sağlık-Sen olarak aile birliği mazeret tayinlerinde vermiş olduğumuz mücadelede bu düzenlemeyle önemli bir yol kat ettik, bu konuda duyarlı davranarak katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Memur-Sen'in bir haberine göre; daha önce 45/A'lı sözleşmeli personelin, kadrolu statüye geçmeleri için gereken süre 4 yıldan 3 yıla düşürülmüştü. Usul ve esaslarda belirtilen 4 yıl ibaresi yeni düzenlemeye göre 3 yıl şeklinde değiştirildi. Ayrıca eşi engelli personel olan sözleşmeli sağlık çalışanlarının görev yerinin de eşine bağlı olarak değiştirilmesi düzenlemede yer aldı.

Eşi farklı kamu kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretinin sağlanabilmesi için de değişiklik yapıldı. Düzenlemede, bu amaçla, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ibaresi kaldırılarak kapsam genişletildi.

45/A'lı sözleşmeli sağlık personeline yönelik yapılan değişiklikler:

4/B ve 45/A'lı çalışanların eş durumu tayinlerinde yapılan düzenleme:

"Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılır."