Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır."

Başvuruların çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabileceği bildirilirken, son başvuru tarihi ise 18 Ocak 2021 olarak açıklandı.

RESMî GAZETE YAYIM TARİHİ: 04.01.2021

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

İlan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/722418/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/bogazici-universitesi-sozlesmeli-personel-alacak