İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 5 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır."

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

RESMî GAZETE YAYIM TARİHİ: 08.01.2021



Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

İlan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/724428/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-ayvansaray-universitesi-5-ogretim-gorevlisi-ve-arastirma-gorevlisi-alacak