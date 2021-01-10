İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizin belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır."

Üniversite bünyesinde istihdam edilecek öğretim görevli sayısı 17 olarak bildirilirken, müracaatların şahsen veya posta yoluyla yapılacağı ifade edildi. Son başvuru tarihi ise 20 Ocak 2021 olarak açıklandı.

RESMî GAZETE YAYIM TARİHİ: 06.01.2021

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

İlan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/723377/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-rumeli-universitesi-17-ogretim-uyesi-aliyor