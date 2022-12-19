Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yapan gelir uzmanları dikkat!

SORU: Vergi Dairesinde gelir uzman yardımcısı olarak çalıştım. Halen gelir uzmanı olarak görev yapmaktayım . Üniversitede şube müdürü kadrosuna naklen atanmak istiyorum. Bu mümkün mü?

CEVAP: Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde bu Yönetmeliğin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) ve (Ill) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/l 1 maddesinde, mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman görevlerin oluşturduğu meslek grupları arasında "Gelir Uzmanlığı" görevine de yer verilmiş olup; 26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin, "Uzman kadrosuna atanma" başlıklı 29 uncu maddesinde ise; "Yeterlik sınavında başarı gösteren uzman yardımcıları, uzman kadrosuna;:: atanırlar." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, gelir uzmanı unvanlı kadroya atanma hususu anılan Yönetmelik hükmü ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde de mümkün bulunmaktadır.

Bahsi geçen Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslan belirlemektir." hükmü bulunmakta olup, "Görev grupları" başlıklı 5'inci maddesinin görevde yükselmeye tabi kadroların belirtildiği ikinci fıkrasının Yönetim hizmetleri grubunun yer aldığı (a) bendinin ( l) nolu alt bendinde şube müdürü kadrosuna yer verilerek, 7'nci maddede şube müdürlüğü kadrosuna atanma için aranan öğrenim düzeyi ve hizmet süresine dair şartlara yer verilmiştir.

Bu itibarla, gelir uzmanı unvanını ihraz etmiş bulunan Devlet memurlarının mevzuatla aranan öğrenim, hizmet süresi, sertifika ve benzeri şartları taşımaları kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında şube müdürü ve bu unvanlı kadro ile aynı düzeyde görevlere veya daha alt görevlere atamalarının yapılmasının ilgili kurumların takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.