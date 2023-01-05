Silahlı Kuvvetlerde 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışanlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 36 ncı maddesinde, "... VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI: Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ile çarşı ve mahalle bekçilerini kapsar. ..." hükmü 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler" hükmü, 97 nci maddesinde, "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 7 nci maddesi, "Uzman jandarmaların mecburî hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren onbeş yıl olup, yaş hadleri 56'dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlamak üzere hizmete çağrılabilirler. Durumları birinci fıkra hükümlerine uyan uzman jandarmalardan MECBURİ HİZMETLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler" hükmünü içermektedir.

Bu itibarla, yukarıdaki hüküm çerçevesinde ilgililerin çekilme talebinin Kurumunca kabul edilmesi halinde altı aylık bekleme süresini müteakip 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde açıktan atanabileceği değerlendirilmektedir.