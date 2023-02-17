Dikkat çekme kararı verilen memur ne yapmalı?

Soru: Kültür Bakanlığı'nda çalışmaktayım. Yönetici tarafından hakkımda yazılı dikkat çekme yazısı yazıldı. Dikkat çekme cezası diye ceza var mı? Ne yapmalıyım?



Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda disiplin cezaları; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma cezasıdır.

Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133 üncü maddesine göre;

"Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda dikkat çekme cezası diye bir ceza bulunmamaktadır. Bu tür kurum içi idari kararlar hakkında çalıştığınız kuruma müracaat edin Bu yazı kurumunuz insan kaynakları sisteminde disiplin cezaları arasında yer almaz.