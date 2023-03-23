Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı için aranılan nitelikler neler?

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı: işgücü piyasasında aracılık faaliyeti esas itibarıyla İŞKUR tarafından yapılır. Ancak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, tarım alanında iş ve işçi bulma aracılık faaliyeti gerekli şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere yetki verilmek suretiyle yapılabilir.



Kimler; Tarımda iş ve işçi bulma aracısıdır?



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmaları için İŞKUR tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişilere tarımda iş ve işçi bulma aracısı şeklinde tanımlanmaktadır..



Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı için aranılan nitelikler nelerdir?



Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı için;

· Türk vatandaşı olmak,

· 18 yaşını bitirmiş olmak,

· Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

· En az ilkokul (ilköğretim) mezunu olmak,

· Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak şartları aranmaktadır.



Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni ne kadar süreyle verilmekte



Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni 3 yıl süreyle geçerlidir. Süre bitiminde aracı statüsünü devam ettirmek isteyenler, izin bitiminden önceki bir ay içinde başvurması halinde ve uygun görülmesi halinde üçer yıllık olarak Kurum tarafından yenilenir.



Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracıları, aracılık faaliyeti kapsamında iş bulduğu işçilerden ücret talep edebilir mi?



Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracıları, aracılık faaliyeti kapsamında iş bulduğu işçilerden ücret talep edemez. Ücret ancak işverenden talep edilebilir. Yapılan denetimlerde iş bulduğu işçilerden ücret aldığı tespit edilen aracıların izin belgeleri iptal edilmektedir.



Sözleşme düzenleme zorunluluğu var mı?



Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı faaliyeti kapsamında; ücret ve çalışma koşulları ile karşılıklı yükümlülüklerin aracı, işveren ve işçiler arasında yazılı sözleşmelerle belirlenmesi zorunludur. Aracının olmadığı yerlerde sözleşme işveren ile işçiler arasında imzalanır.