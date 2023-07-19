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Giriş Tarihi: 19.7.2023 16:23 Son Güncelleme: 19.7.2023 16:26

Teknisyen kadrosunda görev yapan memurları ilgilendiriyor

Teknisyen kadrosunda görev yapan personelin Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olması sebebiyle maaşa esas zam ve tazminatlarında değişiklik olur mu? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Teknisyen kadrosunda görev yapan memurları ilgilendiriyor

SORU: Teknisyen kadrosunda görev yapan memur kamu yönetimi bitirirse maaşında değişiklik olur mu?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde, "... Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır. …" hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, teknisyen kadrosunda görev yapan personelin bitirdiği Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünün teknik hizmetler sınıfı ile ilgili bir öğrenim olmadığından teknisyen kadrosu dikkate alınarak zam ve tazminatlarının ödenmesine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

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Teknisyen kadrosunda görev yapan memurları ilgilendiriyor
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