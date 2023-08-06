Görevlendirme şeklinde yürütülen görevin kazanılmış hak sayılması mümkün mü?

SORU: Görevlendirme veya vekalet şeklinde yürütülen görevin ilgililer için kazanılmış hak sayılır mı? Müdür kadrosuna vekalet eden personelin sınavsız memur kadrosuna atanması mümkün mü?

CEVAP: Bilindiği üzere ,15.03.1999 tarihli Kamu kurum ve kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre; Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmü yer almaktadır.

2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 7 nci maddesinde, "(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır: a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak, ..." hükmü, 10 uncu maddesinde, " (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir." hükmü, 21 inci maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle kazananların hakları saklıdır." hükmü, 23 üncü maddesinde ise, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir. " hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla , Görevlendirme veya vekalet şeklinde yürütülen görevin ilgililer için görevlendirilen kadroyu asaleten ihraz etmeyeceği hususu gerek yargı kararları ve gerekse kurumsal görüşlerle yerleşik hale gelmiştir. Bu çerçevede personelin daha önce görevlendirme yoluyla yürüttüğü kadro dikkate alınarak sınavsız olarak genel hükümler çerçevesinde müdür kadrosuna atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.