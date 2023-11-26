Mesleği ile ilgili doktora yapanlara iki kademe verilecek mi?

SORU: Uzman kadrosunda iken mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması sebebiyle intibakı yapılan personelin, mühendis kadrosuna atanması halinde verilen kademe ilerlemesi geri alınacak mı?

CEVAP: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 9 uncu fıkrasında; "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." denilmektedir. 657 sayılı Kanunun bahsi geçen hükmüne göre Devlet memurunun doktora yapması sebebiyle intibakının yapılabilmesi için memurun mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması gerekmekte olup, daha önce mezkur hükme göre yüksek lisans öğrenimi sebebiyle bir kademe ilerlemesinden yararlanan memurun mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde ise iki kademe ilerlemesinin uygulanması gerekmektedir.



Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,



-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin uzman kadrosundayken mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yapmış olması halinde mezkur Kanunun 36/A-9 uncu maddesine göre intibakının yapılması gerektiği, memurun mesleği ile ilgili öğrenim dalları dışında doktora yapması halinde ise mezkur hükme göre ilgilinin intibakının yapılmasının mümkün bulunmadığı,

-Devlet memurunun mesleği ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapması halinde uygulanan derece yükselmesinin veya kademe ilerlemesinin ilgili personelin başka bir kadroya atanması halinde geri alınacağına dair herhangi bir hükmün mezkur Kanunda yer almadığı,

değerlendirilmektedir.