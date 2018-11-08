KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! - ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav soruları ve sonuçları buradan sorgula

Kamuda personel olabilmek ümidiyle 4 Kasım tarihinde gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösteren binlerce ön lisans mezunu aday, sınavın ardından araştırmalarını hızlandırdı. 120 sorunun sorulduğu zorlu sınavda ter döken katılımcılar, sınavla ilgili araştırmalarını arttırmış durumda. En çok sorgulanan konu olarak ise KPSS soruları ve cevapları olarak dikkat çekiyor. Adaylar soru ve cevaplar neticesinde sınavda kaç puan alabileceklerini tahmin edip ona göre öngörüde bulunabilecek. Peki, KPSS soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları da öne çıkarken konuyla ilgili detaylı bilgilere haberimizin ilerleyen sayfalarından bulabilirsiniz.