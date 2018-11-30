KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı! 2018 DHBT sınavı ne zaman? DHBT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS DHBT sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) için başvuru yapan adaylar sınav için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. ÖSYM, adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren DHBT sınav giriş belgesini yayınladı. Peki, KPSS DHBT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2018 DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS DHBT sınav giriş belgesi, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav giriş yerlerine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan ulaşabilecek.

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2018 KPSS DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

2018-KPSS ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlendi. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacak.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebilecekler. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb . bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!