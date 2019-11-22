KPSS/5 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2019 Meteoroloji Genel Müdürlüğü yerleştirme sonuçları hızlı sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü KPSS 2019/5 yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM, geçtiğimiz haftalarda yayımladığı tercih kılavuzu ile, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde kamu personeli istihdamı gerçekleştirileceğini duyurmuştu. 2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans sınavlarından bir tanesine girmiş olup söz konusu sınavlardan ilgili KPSS puanını alan adaylar tarafından gerçekleştirilen tercih başvurularının değerlendirilme süreci sona erdi. Sürecin ardından atama yapılan pozisyonlar ve sözleşmeli personellerin belli olmasıyla birlikte ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası üzerinden erişime açılan yerleştirme sonuçlarının nasıl sorgulandığı araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda "ÖSYM 2019/5 KPSS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?" ve benzeri sorular, arama motorlarının popüler sorguları arasında yerini aldı. Konuyla ilgili hazırladığımız içeriğimizden sorgulamanın nasıl yapıldığını öğrenebilir, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

KPSS 2019/5 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS 2019/5 Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS 2019/5 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2019/5 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler