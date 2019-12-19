KPSS 2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM ile personel alınacak birimler belli oldu

Merakla beklenen KPSS 2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih kılavuzu 18 Aralık tarihinde adayların erişimine açıldı. 18 Aralık başlayan tercihler 25 Aralık'ta son bulacak. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan linkten adaylar tercih kılavuzuna bakabilecek. Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

ÖSYM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZUNU YAYINLADI

ÖSYM'den yapılan duyuruda "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.