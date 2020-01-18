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Sözleşmeli sözlü sınavları ne zaman? 20 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı mı?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli sözlü sınav merkezleri ön başvuru yapan adaylar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusu ile binlerce vatandaş yapılacak olan alımlar için işlemlerini yapıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada atama sayılarını belirlerken hangi alanda kaç kişiye ihtiyaç olduğuna baktıklarını ifade etmişti. Bunun üzerine 6 Ocak'ta ön başvuru süreci başlatıldı. 2020 sözleşmeli öğretmen ataması ile ilgili tüm tarihler resmi site üzerinden duyuruldu. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri ne zaman olacak? Sınav ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.1.2020 11:36 ABONE OL
Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? 20 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı mı?

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika 20 bin sözleşmeli açıklaması ile binlerce adaya müjde verildi. Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Son zamanlarda bunun üzerine odaklandıklarını ve hangi alanda kaç kişilik bir alım yapılacağına baktıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir önceki açıklamasında gelecek olan müjdenin sinyallerini vermişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihleri adayların araştırma konusu haline gelirken sabah.com.tr olarak MEB tarafından yapılan 20 bin sözlü sınav merkezleri ve tarihleri ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci tamamlandı. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edileceği duyurulmuştu. Haberimizin devamından konu ile ilgili diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? 20 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı mı?
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