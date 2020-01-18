Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? 20 bin Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav merkezleri açıklandı mı?

Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması açıklaması ile binlerce adaya müjde verildi. Binlerce kişinin uzun süredir heyecanla beklediği atama haberinin ardından son günlerde yoğun olarak araştırılan bu konu tamamen netleşmiş oldu. Son zamanlarda bunun üzerine odaklandıklarını ve hangi alanda kaç kişilik bir alım yapılacağına baktıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir önceki açıklamasında gelecek olan müjdenin sinyallerini vermişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihleri adayların araştırma konusu haline gelirken sabah.com.tr olarak MEB tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav merkezleri ve tarihleri ile ilgili tüm detayları bu haberimizde derledik.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 6 Ocak'ta başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvuru süreci tamamlandı. Ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edileceği duyurulmuştu. Haberimizin devamından konu ile ilgili diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz…