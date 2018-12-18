Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Sağlık Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmeleri tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Dr. Fahrettin Koca, bakanlığın çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Yaklaşık 13 saat süren görüşmelerin ardından Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçeleri Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi.

2019 YILINDA TOPLAM 25 BİN PERSONEL ALINACAK

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Dr. Fahrettin Koca; "Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, "2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.