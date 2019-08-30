Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak! 9 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte detaylar!

On binlerce Sağlık Bakanlığı personel ataması bekleyenlere müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2019 yılında 9 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru tarihini ve şartlarını sorgulamaya başladı. Edinilen son bilgiye göre 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için alım yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor! 2019 yılında yoğun ilgi gören Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi merak edildi. İşte tüm detaylar…