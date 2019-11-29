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Bakanlık duyurdu: 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! Şartlar belli oldu

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Bakan Koca alımı ile ilgili açıklamada, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA Sağlık Personeli
Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:19
Bakanlık duyurdu: 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! Şartlar belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için sürecin başlatıldığını bildirdi.

Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir. Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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Bakanlık duyurdu: 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! Şartlar belli oldu
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