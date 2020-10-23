Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı atama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı atama ve tercih kılavuzu için meraklı bekleyiş sürüyor. Bakan Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yeni yapılacak hastanelere ilişkin gerçekleşecek alımlarla ilgili detayların önümüzdeki günlerde vatandaşlara duyurulacağını bildirmişti. Peki, 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? İşte tüm gelişmeler…
Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere gerçekleştirilmesi beklenen alımlarla ilgili olarak beklenen açıklama Fahrettin Koca'dan gelmişti. Bakan Koca; yeni yapılan hastanelere ilişkin alımların kısa zaman içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuz önderliğinde başlayacağını ifade etti…
Bilim Kurulu toplantısı sonrası atamalarla ilgili değerlendirme yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki haftalar, hem sayı hem hangi alanlarda bu alımın yapılacağını zaten söylemiş olacağız ve ilan etmiş olacağız. " dedi.
Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı atama tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından ilerleyen haftalarda yayınlanması bekleniyor...
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?
Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;
ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.