Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı atama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı atama ve tercih kılavuzu için meraklı bekleyiş sürüyor. Bakan Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada yeni yapılacak hastanelere ilişkin gerçekleşecek alımlarla ilgili detayların önümüzdeki günlerde vatandaşlara duyurulacağını bildirmişti. Peki, 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı mı? İşte tüm gelişmeler…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI?

Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere gerçekleştirilmesi beklenen alımlarla ilgili olarak beklenen açıklama Fahrettin Koca'dan gelmişti. Bakan Koca; yeni yapılan hastanelere ilişkin alımların kısa zaman içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanacak olan kılavuz önderliğinde başlayacağını ifade etti…