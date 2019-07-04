Son dakika haberi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı! 2019 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgula

Eğitimci olmak umuduyla, Sözleşmeli Öğretmen alımlarına başvuran adaylar, mülakat sürecini geride bırakarak sonuçların açıklanacağı günü merak ve heyecanla bekliyordu. Bilgi sahibi olmak isteyen eğitimci adayları Google arama motorunda Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu ile yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, akşam saatlerinde yaptığı son dakika duyurusu neticesinde sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB SORGULAMA SAYFASI

MEB sayfası ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama hakkındaki son dakika detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;