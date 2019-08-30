Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar başvuru şartlarını ve kontenjanları araştırmaya başladılar. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan detayları haberimizin detaylarında..