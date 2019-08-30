Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!
Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli 4 bin 996 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu bağlamda vatandaşlar başvuru şartlarını ve kontenjanları araştırmaya başladılar. Başvuru şartlarının da belli olması üzerine ilanları takip eden vatandaşlar en güncel bilgilere ulaşmak istiyorlar. Konuya ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alırken aynı zamanda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek. İşte konuya ilişkin detaylar..
Giriş Tarihi: 30.8.2019 10:22Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 10:38
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar başvuru şartlarını ve kontenjanları araştırmaya başladılar. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan detayları haberimizin detaylarında..