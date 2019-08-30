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Son Dakika: Tarım ve 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!

Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli 4 bin 996 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu bağlamda vatandaşlar başvuru şartlarını ve kontenjanları araştırmaya başladılar. Başvuru şartlarının da belli olması üzerine ilanları takip eden vatandaşlar en güncel bilgilere ulaşmak istiyorlar. Konuya ilişkin detaylar 'de yer alırken aynı zamanda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek. İşte konuya ilişkin detaylar..

Giriş Tarihi: 30.8.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 10:38
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!

Tarım ve 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar başvuru şartlarını ve kontenjanları araştırmaya başladılar. 'de yayımlanan ilan detayları haberimizin detaylarında..

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Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu!
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