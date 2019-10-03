OGM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 Orman Genel Müdürlüğü OGM başvuru sonuçları sorgula!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen OGM sonuçları için geri sayım başladı. Yoğun ilgi gören Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Toplamda yaklaşık 5 bin personelin alınacağı başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bazı branşlar için tamamlanan başvuru süreci devam ederken ilk olarak 146 personel alınacak. Peki; OGM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? OGM başvuru sonuçları sorgula!

OGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OGM BAŞVURU SONUÇLARI HIZLI SORGULA!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen OGM başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bugün açıklanması beklenen OGM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.