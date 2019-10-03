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sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 Orman Genel Müdürlüğü sorgula!

Tarım ve başvuru sonuçları yoğun ilgi görüyor. 12- 23 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan başvuru sürecinin bitmesi ile adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. 'na ilk olarak 146 sözleşmeli personel alınacak olup toplamda yaklaşık 5 bin personel alınacak. Tarım ve başvuru sonuçları için ise geri sayım başladı. Peki ne zaman açıklanacak? sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 12:13
OGM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 Orman Genel Müdürlüğü OGM başvuru sonuçları sorgula!

Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sonuçları için geri sayım başladı. Yoğun ilgi gören personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Toplamda yaklaşık 5 bin personelin alınacağı başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bazı branşlar için tamamlanan başvuru süreci devam ederken ilk olarak 146 personel alınacak. Peki; ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorgula!

OGM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OGM BAŞVURU SONUÇLARI HIZLI SORGULA!

tarafından gerçekleştirilen OGM başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bugün açıklanması beklenen OGM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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OGM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 Orman Genel Müdürlüğü OGM başvuru sonuçları sorgula!
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