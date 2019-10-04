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Merakla beklenen sonuçları açıklandı! 2019 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

Tarım ve sonuçları yoğun ilgi gördü! 12- 23 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan başvuru sürecinin bitmesi ile adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyorlar. 'na ilk olarak 146 sözleşmeli personel alınacak olup toplamda yaklaşık 5 bin personel alınacak. Tarım ve başvuru sonuçları açıklandı. açıklandı. OGM sonuçları hızlı sorgula!

Giriş Tarihi: 4.10.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 08:11
Merakla beklenen OGM sonuçları açıklandı! 2019 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sonuçları açıklandı. Yoğun ilgi gören personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Toplamda yaklaşık 5 bin personelin alınacağı başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bazı branşlar için tamamlanan başvuru süreci devam ederken ilk olarak 146 personel alınacak. Merakla beklenen açıklandı. sorgula!

OGM SONUÇLARI AÇIKLANDI! OGM BAŞVURU SONUÇLARI HIZLI SORGULA!

tarafından gerçekleştirilen OGM başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bugün açıklanması beklenen OGM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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Merakla beklenen OGM sonuçları açıklandı! 2019 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sonuçları hızlı sorgulama ekranı!
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