Merakla beklenen OGM sonuçları açıklandı! 2019 Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sonuçları hızlı sorgulama ekranı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen OGM sonuçları açıklandı. Yoğun ilgi gören Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Toplamda yaklaşık 5 bin personelin alınacağı başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Bazı branşlar için tamamlanan başvuru süreci devam ederken ilk olarak 146 personel alınacak. Merakla beklenen OGM sonuçları açıklandı. OGM başvuru sonuçları sorgula!

OGM SONUÇLARI AÇIKLANDI! OGM BAŞVURU SONUÇLARI HIZLI SORGULA!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen OGM başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Bugün açıklanması beklenen OGM sonuçları sorgulama ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.