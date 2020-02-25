MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı! E-devlet ile sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından müjdelenen sözleşmeli öğretmen ataması için merakla beklenen sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleyen adayların heyecanı, bugün itibarıyla son buldu. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? E-devlet kanalı üzerinden yapılacak sorgulama işlemine ilişkin detayları bir araya getirdik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

E-devlet kapısı üzerinden yapılan duyuru ile birlikte sözleşmeli öğretmenlik sonuçları için ilgili sayfanın, sorgulama işlemine açık olduğu belirtildi. Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonucu sorgulama işlemini yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı üzerinden e-devlet kapısına giriş yapabilirler.

MÜLAKAT SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde 20 bin öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Bunun üzerine mülakat aşamalarını tamamlayan adaylar sonuçlar için geri sayımı başlattı. Bu bağlamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı.