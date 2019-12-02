Yargıtay Başkanlığı personel alımı ilanı yayımlandı! Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımına nasıl ve nereden başvuru yapılır?

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi kadrolara sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu sürekli işçi alımı ilanına başvuruda bulunabilmenin ilk şartı en az ilköğretim mezunu olmak. Açılan pozisyona göre eğitim şartı farklılık gösteriyor. Bununla birlikte ilanda belirtilen birtakım genel şartlar da mevcut. Bu gibi Yargıtay Başkanlığı personel alımı şartlarını listeleyip konunun diğer detaylarına değindik.

YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımı ilanında belirtilen şartlara uyan adaylar, başvurularını 02/12/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Yargıtay Başkanlığı personel alımının tüm süreçlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.