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personel alımı ilanı yayımlandı! Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımına nasıl ve nereden başvuru yapılır?

birimlerinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. İŞKUR’un iş arayan sayfası üzerinden gerçekleştirilecek aday başvuruları öncesi adayların, Yargıtay Başkanlığı tarafından yayımlanan alım ilanını incelemesi, burada yer alan başvuru şartları ve diğer koşulları sağlamaları halinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları mümkün olan adayların söz konusu ilana dair merak ettikleri, “ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir?” sorularını yanıtladık. Başvuru sürecinin ardından ilerleyen belge teslimi, sözlü/yazılı sınav tarihleri ve yeri, sınavlar esnasında adaylardan istenen belgeler, sınav sonuçlarının açıklanması, atama işlemleri gibi sürecin detaylarına değindik.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:19
Yargıtay Başkanlığı personel alımı ilanı yayımlandı! Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımına nasıl ve nereden başvuru yapılır?

bünyesinde istihdam edilmek üzere; güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi kadrolara sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu sürekli işçi alımı ilanına başvuruda bulunabilmenin ilk şartı en az ilköğretim mezunu olmak. Açılan pozisyona göre eğitim şartı farklılık gösteriyor. Bununla birlikte ilanda belirtilen birtakım genel şartlar da mevcut. Bu gibi şartlarını listeleyip konunun diğer detaylarına değindik.

YARGITAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımı ilanında belirtilen şartlara uyan adaylar, başvurularını 02/12/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Yargıtay Başkanlığı personel alımının tüm süreçlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Yargıtay Başkanlığı personel alımı ilanı yayımlandı! Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımına nasıl ve nereden başvuru yapılır?
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