İŞKUR'dan 70 bin kişiye iş imkanı!

İŞKUR'DAN İŞ İMKANI!

Hükümetin istihdam atağı, önümüzdeki sene de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği "Aralıkta istihdamlar artacak" müjdesinin detayları belli oldu. Buna göre İŞKUR, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde, 6 ay boyunca kamudaki çeşitli kurumlarda istihdam edecek. 70 bin kişinin ücretleri ve sigortaları 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Çalışanlara ayrıca asgari geçim indirimi de uygulanacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan listeler, Bakanlık onayından geçerek 81 ilin il müdürlüklerine gönderildi.