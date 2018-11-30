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'dan 70 bin kişiye iş imkanı!

Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:50
İŞKUR'dan 70 bin kişiye iş imkanı!

İŞKUR'DAN İŞ İMKANI!

Hükümetin atağı, önümüzdeki sene de devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği "Aralıkta istihdamlar artacak" müjdesinin detayları belli oldu. Buna göre , Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde, 6 ay boyunca kamudaki çeşitli kurumlarda istihdam edecek. 70 bin kişinin ücretleri ve sigortaları 6 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak. Çalışanlara ayrıca asgari geçim indirimi de uygulanacak. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan listeler, Bakanlık onayından geçerek 81 ilin il müdürlüklerine gönderildi.

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İŞKUR'dan 70 bin kişiye iş imkanı!
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