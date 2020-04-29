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’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 17:30 ABONE OL
Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi
19) salgını nedeniyle Mersin’in Anamur ilçesine getirilerek yurda yerleştirilen 17 kişi, 14 günlük karantina süresini doldurmalarının ardından bu sabah memleketlerine gönderildi.
Mersin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, AFAD koordinasyonunda korona virüs salgını nedeniyle KKTC’den Mersin’e getirilen 17 kişi, 14 günlük karantina süresini, yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Anamur Yurt Müdürlüğünde tamamladı.
Karantina süresini dolduran vatandaşlar, bu sabah AFAD Müdürlüğünün organize ettiği araçlarla memleketlerine uğurlandı.
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Mersin’de karantina süresi dolan 17 kişi memleketlerine gönderildi
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