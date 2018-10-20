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Serenay farkını konuşturdu

'nın Mavi markasıyla yeniden işbirliği yapması ve yeni yayınlanan reklam filminin kutlaması son zamanların en keyifli yemeğine ev sahipliği yaptı.

PELİN KAYA
PELİN KAYA Moda Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:57
Serenay farkını konuşturdu

Mekan olarak akla gelmeyecek Ferko binasının henüz yapımı tamamlanmamış katında Aytül&Yonca Event Design yine harikalar yaratmıştı. Ünlüler, moda dünyası ve cemiyetin bir araya geldiği kutlama gecesinde Serenay 'ın tüm konuklarla tek tek ilgilenmesi, elle tutulur derecede heyecanı ve güzelliği de gecenin başrolündeydi.

Hiç şüphesiz marka ve ünlü işbirlikleri içinde en uyumlu çalışmalardan biri. Bir diğeri de yine aynı markanın ile çalışmasıdır. Normal hayatlarında da aynı tarzda olmaları bu uyumu hissetmekte büyük bir paya sahiptir.

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Serenay farkını konuşturdu
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