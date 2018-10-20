Serenay farkını konuşturdu

Mekan olarak akla gelmeyecek Ferko binasının henüz yapımı tamamlanmamış katında Aytül&Yonca Event Design yine harikalar yaratmıştı. Ünlüler, moda dünyası ve cemiyetin bir araya geldiği kutlama gecesinde Serenay 'ın tüm konuklarla tek tek ilgilenmesi, elle tutulur derecede heyecanı ve güzelliği de gecenin başrolündeydi.

Hiç şüphesiz marka ve ünlü işbirlikleri içinde en uyumlu çalışmalardan biri. Bir diğeri de yine aynı markanın Kıvanç Tatlıtuğ ile çalışmasıdır. Normal hayatlarında da aynı tarzda olmaları bu uyumu hissetmekte büyük bir paya sahiptir.