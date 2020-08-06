Daha alımlı görünmenizi sağlayacak 6 stil düzenlemesi

DOĞRU SÜTYENİ BULUN

Yapılan araştırmalar, tüm dünyada hala pek çok kadının kendisi için en ideal sütyeni bulamadığını, sütyen bedenini doğru bilmediğini söylüyor. Kadınların en büyük hatalarından biri kesinlikle sütyen alırken çok kafa yormamaları.

Yanlış modelde ve bedende alınan sütyenler dışarıya fırlayan memelere, içi boş kalan sütyen cuplarına ya da sırttan fırlayan yağlara sebep olabilir. Çok daha iyi bir görünüm için ilk işiniz kendiniz için en doğru sütyeni bulmak olmalı. Rengi ya da deseni önemli değil, göğüs şeklinize uygun modelde ve doğru bedende sütyeni bulun.

EN ZAYIF BÖLGEYE OYNAYIN

Vücudunuzun en ince noktası neresi? Kalçanız, beliniz, bacaklarınız ya da göğüs bölgeniz mi? En ince bölgenizi bulun ve kıyafet seçiminde bu alana vurgu yapın. Mesela bacaklarınız üst bölgenizden daha ince ise dökümlü mini elbiseler tam sizlik.

DESENLERDEN YARDIM ALIN

Doğru kullanılan desenler size istediğiniz her şeyi verebilir. Desenleri doğru kullanarak belinizi daha ince, boyunuzu daha uzun, omuzlarınızı daha geniş gösterebilirsiniz.

İYİ BİR KORSE EDİNİN

Sahip olduğunuz kilonun önemi yok. İyi bir korse kıyafetleri her zaman daha iyi gösterir. İçinde rahatça nefes alabildiğiniz ve kıyafetlerinizin üzerinize mükemmel oturmasına yardımcı olan bir korseniz mutlaka olsun.

DOĞRU GÖZLÜK SEÇİMİ

Güneş gözlükleri en şık aksesuarlardan biridir hem de göz sağlığımız için çok önemlidir. Klasik güneş gözlüklerine takılıp kalmak yerine yüzünüze yakışan farklı renk ve modelleri de deneyin.

ÇANTA BOYUNU İYİ SEÇİN

Doğru çanta seçimi, iyi bir stil yaratmanın en önemli adımıdır. Kombininizin hacmi arttıkça çantanın boyu küçülür, kıyafetinizin hacmi azaldıkça ise çanta boyu büyür. Mesela; kalem etek ve gömlek giyiyorsanız orta ya da büyük bir çanta takmalısınız.

Kaynak: Hürriyet/ Mahmure