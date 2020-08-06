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Terlik kadar rahat olan 4 düz ayakkabı

Evde geçirdiğiniz süreyi; sabahları konfordan ödün vermeden "hala giyinmek" çabasıyla özelleştirmek isteyebilirsiniz. İşte bu noktada sizi hem rahat ettirecek hem de şık bir görünüm kazandıracak bu ayakkabı modelleri yardımınıza koşuyor...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:37 ABONE OL
Terlik kadar rahat olan 4 düz ayakkabı

Bale, mokasen, espadril, sandalet, arkası açık iskarpin... Hem şık hem rahat ne kadar düz ve rahat ayakkabı modeli varsa sizin için derledik. İşte hem trend hem de rahat o ayakkabılar...

BALERİN AYAKKABILARI

Zarif balerin ayakkabıları; ikonik Paris stilinin simgesi Fransız moda evi Chanel'in hayatımıza bir 'it' parça olarak sokmasından sonra, sık sık tercih edilir oldu. Doğru giyildiklerinde gerçek bir tarz ikonuna dönüşen bu ayakkabılar hem rahat hem de oldukça tarz.

ŞEHİR HAYATINDA FLİP-FLOP RAHATLIĞI

Parmak arası terliklerin plajlardan, şehir hayatına sızması aslında birçok ezberi bozmuştu. Modadaki rahatlığın ilk öncülerinden olan bu terlikler; yaz aylarının vazgeçilmezi!

LOAFERS

Loafer'lar giymek için zor bir tercih olabilir. Bazı kişiler tarafından fazla maskülen bulunan bu ayakkabılar, doğru kullanıldığında sizi şıklığa kavuşturabilir.

Kaynak: Pembenar

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Terlik kadar rahat olan 4 düz ayakkabı
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