Ev kıyafetleriniz içinde kendinizi iyi hissetmenin 4 püf noktası

YÜZÜNÜZDE BİR GÜLÜMSEME YARATACAK PARÇALARI GİYMENİN YOLLARINI BULUN

Oturma odanızda dinlenirken maksimum uzunlukta bir elbise giymeniz gerektiğini söylemiyorum ancak denenmiş ve test edilmiş bu favori parçayı kullanmak sizi anında daha iyi hissettirmenin basit bir yolu.

BİRAZ RENK EKLEYİN

Canlı renkler giymenin ruh halinizde olumlu bir etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Gri, siyah ve lacivert gibi sıkıcı tonlardan kendinizi kurtarıp; daha neşeli ve canlı renkler giymeye özen gösterin.

SAÇ AKSESUARLARI

Saçlarınıza normalde harcadığınızdan çok daha az zaman harcıyor olabilirsiniz. Ancak ileride, bugünlere baktığınızda evde bile çok iyi hissetmiş ve görünmüş olmak istemez misiniz? Saçlarınızda mükemmel bir fön olmasına gerek yok ancak eğlenceli bir saç aksesuarı tüm kıyafetinizi değiştirecek.

BAKIMLI ELLER

Bazen, bakımlı tırnaklar, yapılı saçlar veya bir göz kalemi gibi basit müdahaleler; daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Bu küçük müdahaleler çok büyük farklar yaratmasa da ne giyerseniz giyin kendinizi bakımlı ve güzel hissetmenizi sağlar.

Kaynak: Pembenar