Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Naim Süleymanoğlu Kimdir ?
Giriş Tarihi: 26.11.2015 11:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 21:23
Naim Süleymanoğlu Kimdir ? Devamı
Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak, Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.


Başarıları

İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı.
1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada 'yılın haltercisi' seçildi.
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
8 Kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.
Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, 'efsane' oldu.
Spor otoritelerine göre 'tüm zamanların en iyi haltercisi.
1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
'88 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'de koparmada 190 KG kaldırarak dünya rekoru kırdı.
1988 yılında Seul olimpiyatlarında 9 dünya 6 Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
Türkiyeye Olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.
İLGİLİ SON HABER
HABERLER Naim Süleymanoğlu ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 183 Naim Süleymanoğlu haberi sayfamızda bulunuyor.
Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı? 04.04.2021 Yaşam
Naim Süleymanoğlu'nun rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kaç kilo kaldırdı?
Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Kırcaali nerede? Kırcaali kasabası nerede, hangi ülkede?
Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Kırcaali nerede? Kırcaali kasabası nerede, hangi ülkede?
Bulgaristan Kırcaali Mestanlı nerede? Naim Süleymanoğlu Kırcaalili mi? 23.03.2021 Tüm Sporlar
Bulgaristan Kırcaali Mestanlı nerede? Naim Süleymanoğlu Kırcaalili mi?
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun çocuğu ya da çocukları var mı? İşte hayatı!
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun çocuğu ya da çocukları var mı? İşte hayatı!
Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı dünya rekorunun 30. yılı! 23.03.2021 Tüm Sporlar
Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı dünya rekorunun 30. yılı!
Naim Süleymanoğlu kaç kez dünya şampiyonu oldu, rekor kırdı? Naim'in altın madalya sayısı nedir?
Naim Süleymanoğlu kaç kez dünya şampiyonu oldu, rekor kırdı? Naim'in altın madalya sayısı nedir?
Hayat Van Eck kimdir? Efsane yapımda Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?
Hayat Van Eck kimdir? Efsane yapımda Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?
Naim Süleymanoğlu kimdir? Efsane halterci Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç yaşında, aslen nereli? İşte biyografisi
Naim Süleymanoğlu kimdir? Efsane halterci Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç yaşında, aslen nereli? İşte biyografisi
DAHA FAZLA HABER
GALERİ
Naim Süleymanoğlu hayatı! Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü?
Naim Süleymanoğlu hayatı! Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü?
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'de flaş Altay Bayındır gelişmesi! Kimse beklemiyordu
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor! İşte bu hafta vizyona giren filmler...
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor! İşte bu hafta vizyona giren filmler...
Hayat Van Eck: Naim Süleymanoğlu boşu boşuna genç yaşta rahmetli olmadı, çok bedel ödedi
Hayat Van Eck: Naim Süleymanoğlu boşu boşuna genç yaşta rahmetli olmadı, çok bedel ödedi
Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!
Naim Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu’dan inanılmaz sözler!
Naim Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü
Naim Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü
DAHA FAZLA GALERİ
VİDEO
Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosu! Naim filmi oyuncuları kimler?
Naim Süleymanoğlu filminin oyuncu kadrosu! Naim filmi oyuncuları kimler?
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin fragmanı
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin fragmanı
Naim Süleymanoğlu Cep Herkülü ölüm yıldönümünde rahmetle anılıyor!
Naim Süleymanoğlu (Cep Herkülü) ölüm yıldönümünde rahmetle anılıyor!
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, yaşadıklarını canlı yayında böyle anlattı!
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck, yaşadıklarını canlı yayında böyle anlattı!
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz...
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz...
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp 13 madalyası evde de bulunamadı
Naim Süleymanoğlu'nun kayıp 13 madalyası evde de bulunamadı
DAHA FAZLA VİDEO
SON DAKİKA