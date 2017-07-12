İyi ki oradaydım

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere direnirken köprüden düşerek ağır yaralanan gazi Ülkü Sayın, SABAH'a konuştu. O gece babasının şehit olduğunu söyleyen Sayın, "O gün iyi ki oraya gitmişim diyorum. Keşke bana da şehitlik nasip olsaydı" dedi. 15 Temmuz gecesi meydanlara akın ettiklerini söyleyen gazi Sayın, şunları kaydetti:



"O gün uçakların alçaktan uçuş yaptığını görünce bir şeylerin ters gittiğini anladık. TRT'nin ele geçirildiğini ve okudukları bildirinin de korsan bir bildiri olduğunu öğrenince ailece meydanlara koştuk. Genelkurmay Binası önünde çatışmaların olduğunu duyduk. Darbeciler yolları kapattığı için aracımızdan inip Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yürümek zorunda kaldık. Babam, kız kardeşim ve ben, hep birlikte vatanımız için oradaydık. Kısa süre sonra, halkın üzerine ateş açanların, bizim askerimiz olmadığını anladık. Genelkurmay'a yakın bir kavşakta tankın arabayı altına alarak üzerimize doğru geldiğini gördük. Çığlıklar ve Allah-u Ekber sesleri birbirine karışıyordu. Bulunduğumuz yerdeki köprüden aşağı düştük. Babam şehit oldu. Kız kardeşim ve ben ağır yaralandık. Köprüden düşünce iç kanama geçirdim ve omzum kırıldı. 4 ay boyunca hastanede tedavi gördüm.

O gün iyi ki oraya gitmişim diyorum. Keşke bana da şehitlik nasip olsaydı."