15 Temmuz tüm dünyaya örnek oldu

Toplumun tüm kesimlerinin demokrasiye ve Türkiye'ye sahip çıktığı 15 Temmuz
'u, milli birlik ve beraberliğimizin zaferi olarak, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü
' olarak andıklarını ifade eden Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Feyzullah Yetgin
, "15 Temmuz'un ikinci yıldönümünde, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz" dedi. ÖNEMLI BIR DÖNÜM NOKTASI
Son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen Türkiye'nin, yakın tarihinde önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz'da hain darbe girişimini birlik ve beraberlikle aştığını söyleyen Yetgin, "Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, inanç, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek oldu. Demokrasi için verdiğimiz mücadele, Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koydu" açıklamasını yaptı. TÜRKİYE İÇİN GÜÇBIRLIĞI YAPTIK
Bu güçlü birlikteliğe katkı sağlamayı hedefleyen GYODER olarak, 15 Temmuz'un hemen ardından, sektöre ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine destek olmak amacı ile kampanya başlattıklarını ifade eden Yetgin, "Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye kampanyası ile aldığımız sonuçlar, ülke ve sektör tarihimize geçecek nitelikte. 'Güç Birliği'nin ikinci adımını ise '20 yıl vade ve düşük faizli konut kredisi' kampanyasıyla attık. Böylece hem ülke ekonomisine hem sektöre hem de vatandaşa katkı sağladık. Yaşanan tüm zorluklara rağmen bu birlikteliğin sağlanması, aslında ülkemize duyulan güvenin bir yansıması oldu" dedi. 15 Temmuz'dan birkaç gün sonra toplanan GYODER Yüksek İstişare Kurulu'nun, darbe girişimi sırasında hasar gören meclis binasının onarımı için harekete geçtiğini ifade eden Yetgin, "Meclis Başkanı'ndan, 'Meclisimizi yeniden inşa etmek bu milletin görevidir. 32 üye firmamızla birlikte bu onurlu görevi milletimize layık bir şekilde tamamlayacağız' diyerek izin istedik. TBMM Başkanlığı'nın da uygun görmesiyle bir protokol imzalandı ve GYODER 'Milletin Meclisini Millet Yapar' konsorsiyumu, meclisin hasar gören bölümlerinde 2016'da başlattığı ve büyük bir özenle gerçekleştirdiği onarımı, 2017 yılı sonunda tamamladı" dedi. ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ
GYODER olarak, daha aydınlık bir gelecek için demokrasiye kararlılıkla sahip çıkmak, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyleyen Yetgin sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye gayrimenkul sektörünün gelişimi adına önemli bir misyon üstlenen bir sivil toplum kuruluşu olarak, ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu birlik ruhuyla, ülkemizi çok daha güçlü bir konuma taşıyacağımıza inancımız tamdır. 2023 hedeflerimiz arasında, gelecek nesiller için daha sağlıklı, daha verimli, çevre dostu projelerin ve akıllı şehirlerin hayata geçirilmesine öncülük etmek yer alıyor. Ortak amacımız, gayrimenkul sektörünün büyümesine, güçlenmesine ve ülkemizin çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır."