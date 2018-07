‘15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişidir’

BUGÜN NELER OLDU

"Millet olarak iyi niyetimizden vurulduğumuz ancak gafletimizden uyandığımız günün adıdır 15 Temmuz . O gece evimde televizyon seyrederken yayın kesildi ve köprünün trafiğe kapandığını söylediler ve askerler köprüde görünmeye başladı. 'Eyvah, bir terör saldırısı daha var galiba' derken, Başbakan bu durumun, Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin içinden bir grubun kalkışması olduğunu duyurdu.'Bu bir kabus, gerçek olamaz. Bu devirde askeri bir darbe olamaz' diye düşündüm. Ummadığımız anda, felaketle karşı karşıyaydık. Bağımsızlığımız, vatanımız, demokrasimiz tehdit altında ve 'Her şey bitti' duygusuna kapıldığımız anda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan , katıldığı canlı yayında telefondaki görüntüsü ile halkı milli iradeye, demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyor; herkesi sokaklarda, meydanlarda ve havaalanlarında toplanmaya davet ediyordu. Erdoğan'ın 'Halkın gücünün üzerinde bir güç tanımıyorum, ben de yanınıza geliyorum' demesi, ülkemizin kaderini değiştirdi.İşte o anda, Türk milletinin o yüce milli şuuru yeniden uyandı. Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğimiz o amansız mücadele ruhu yeniden canlandı. Bu cennet vatan uğruna, canını seve seve verecek olan, kararlı, korkusuz halk; kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tanklara, tüfeklere karşı gelerek milli bir müdafaa başlattı bir kez daha. Yine öyle bir kenetlendi ki hainlere karşı, tarih sayfasına altın harflerle yazıldı mücadelemiz. Bizleri bir iç savaşa sürüklemek isteyen içimizdeki hainler, sanki düşman askeri gibi masum halkın üzerine tanklarla, tüfeklerle ateş ediyor, uçaklar ve helikopterlerle bomba yağdırıyorlardı. Nice masum canlara kıydılar, yaraladılar ama bu milleti yıkamadılar.Biz, o gece tüm dünyaya; Türk milletinin parçalanmayacağını, Türk bayrağının ilelebet bu topraklarda dalgalanacağını bir kez daha gösterdik. Türk milletini, Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya getirmeye çalışanlara en ağır cevabı verdik. 'Bu kalkışmayı Türk Silahlı Kuvvetleri değil; o güzide kurumun içindeki hainler yapmıştır' diyerek askerimizi yine bağrımıza bastık. İstediklerini elde edemediler ve edemeyecekler... Başta Erdoğan ve tüm parlamento üyelerimiz olmak üzere, vatanına sahip çıkan milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Canlarını bizim için, vatan için korkusuzca siper eden; bize yeniden dirilişi yaşatan tüm şehitlerimizi şükranla anıyor; gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Onlar olmasaydı, böyle onurlu bir mücadeleden bahsetmemiz mümkün olmayacaktı.Bir daha böyle bir acıyı yaşamamak adına; o geceki milli şuurla, kenetlenmeyle, ülkemizi daha güçlü ve daha sağlam sahiplenmeyle, birlikle, beraberlikle yola devam etmeyi diliyorum.""Vatanı için göğsünü hainlere siper eden kardeşim... Bayrağı için canını feda eden yeğenim, oğlum, abim... Hakkını helal et... Annen, baban, evladın, eşin... Artık vatana bıraktığın emanetin... Hakkını helal et... 15 Temmuz şehidim...""15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü, Türkiye için karanlık bir gündür. O gün, Türkiye'nin kaderi tekrardan yazılmıştır. Bu uğurda tereddüt etmeden canını vatanı uğruna siper eden aziz şehitlerimizi, Ömer Halis Demir'leri, Erol Olçok 'ları rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa boğmak isteyenlere en güzel cevabı halk verdi. Onları kendi karanlıklarına hapsetti. Dileğim; bu güzel vatanımızın birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak bir daha hiçbir darbe girişimi veya savaşa maruz kalmamasıdır.""Eşim, eve gelmek için Avrupa Yakası 'ndan Anadolu Yakası 'na, köprü henüz kapatılmadan 15 dakika önce geçmişti. Geçişi sırasında köprüde çok sayıda asker ve askeri aracın olduğundan bahsetti. Eve geldikten yarım saat sonra yaşanılanlar ise fazlasıyla üzücü boyuttaydı. O gece, olan biteni anlamaya çalışmak için bütün gece televizyon ve sosyal medya başındaydık. Geriye dönüp baktığımda, demokrasinin çağdaş toplumlar için ne kadar önemli ve kurtarıcı bir kavram olduğunu bir kez daha anlıyorum. Hiçbir durumda kaba kuvvet ve şiddet bir çözüm aracı olarak görülmemeli. O gece hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.""15 Temmuz gecesinde yaşananları, milletimizin egemenlik haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi, sömürüyü reddeden ve coğrafyayı yeniden bir istikrar limanı haline getirmeye çalışan Türkiye'nin durdurulmasını hedeflemiştir. Nitekim Türkiye'nin son yıllarda gönül coğrafyamızla kurduğu köprüler ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' çıkışıyla işaret ettiği değişim arzusu, uluslararası sistemin egemen güçlerini son derece rahatsız etmiştir. Fakat Allah'a hamdolsun, milletimiz 15 Temmuz'da, kapalı kapılar ardında planlar yapılamayacağını göstermiştir. Böylelikle 15 Temmuz, milletimiz açısından yeniden dirilişin sembolü haline gelmiştir. Bu vesile ile bir kez daha o gece zulme karşı direnirken şehit düşen vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acıları hala çok taze olan şehit yakınlarına Cenabı Allah'tan sabrı cemil niyaz ediyorum.""Türkiye'nin değerlerimiz konusundaki birlik ve beraberliğini tüm dünyaya 15 Temmuz gecesi göstermiş olduk. Vatanımız, bayrağımız, ulusumuz söz konusu olduğunda gerisinin teferruat olduğunun güçlü bir kanıtıdır 15 Temmuz gecesi. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.""15 Temmuz 2016 gecesini, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri olabilecek iken, bir kahramanlık destanına çevirdi bu aziz millet. Cumhuriyetine, demokrasisine, toprağına, canına, malına, yönetimine göz dikmeye yeltenen harici veya dahili hiçbir düşmana boyun eğmeyeceğinin vücuda gelmiş, kanlarını akıtmış, ispatları olmuş kahraman şehit ve gazilerimizi bir kez daha sevgi, hürmet ve şükranlarımız ile anıyoruz Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.""Çatışma haberleri geliyordu. Kendi halkının üzerine ateş açan helikopterler, kendi meclisini bombalayan uçaklar... Köprü girişinde namluların üzerine yürüyenler... Ve şehitler, yaralılar... Şehitlerimize ağladım o gece. Kardeşlerime, evlatlarıma... Yekvücut olmuş bir toplumun demokrasi için direncine şahitlik ettim, kendi canını hiçe sayarak. Sonra sayıları arttı, arttı; 250'yi buldu. 250 evde ocaklar söndü. Ama 10 milyonlarca evde dualar edildi, şehitlik rütbesiyle onları yolcu ederken.Hamileydim. Üstelik iki can taşıyordum. Hani bir şeyi çok istersiniz de yapamayınca içiniz sızlar ya, işte öyle bir durum. Keşke yanlarında olabilseydim, keşke o tarihte doğmamış yavrularım için, ülkeleri için gösterdikleri fedakarlığa teşekkür edebilseydim ellerini öperek.15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü. Biliyorum ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü şehitlerimiz tarihin akışını değiştirdiler o gece hepimiz için. Allah razı olsun.""O karanlık 15 Temmuz gecesi ispatladık nasıl bir millet olduğumuzu. O gece bir destan yazıldı bu mübarek topraklarda. İnancın, dik duruşun, Allah'a güvenmenin ruhunu ete kemiğe bürüdük.Milletin adamının ardından yürüyenlerin arasında, yaşı küçük ama yüreği Everest kadar büyük olan bir yiğit de vardı. Bebekliğini bildiğim bir Çerkez çocuğu. Abdullah Tayyip Olçok. Babası Erol Abi'nin (Erol Olçok) 'Sen evde kal' demesine rağmen 'Sen nereye ben oraya' diyerek cuntacı hain darbecilerin karşısına dağ gibi dikilmişti Abdullah. Ve makamların en şereflisine babasının elinden tutarak yürüyen Abdullah'a şunları söylemek istiyorum: İki yıl önce bugün sen korkmadın! Evinde oturmadın! Sen o küçük yüreğine sığdırdığın vatan aşkıyla şehadete koştun. Bugün bu topraklarda dalgalanan bayrakta artık senin de kanın var. Adının verildiği okulda senin ruhunu, aslan duruşunu, inancını örnek alan kardeşlerin var. Biz senin gibi kahramanları unutmadık, unutmayacağız...""Bu millet çok destan yazdı. Ama ne yazık ki; son yazılan destanda ilk kez kendi askerimizden kurşun yedik... Ama yine milletin dirayeti, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara dökülerek darbe girişimi engellendi. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize Allah razı olsun diyerek minnetlerimi sunuyorum.""15 Temmuz destanı, milli zaferimizdir. O gece hissettiklerimi anlatmam imkansız ama kalkışmanın başladığı andan itibaren, hiçbir şekilde bu hainlerin başarılı olacağına inanmadım. Sayın Erdoğan önderliğinde, milletimizin bu hainlere meydanı bırakmayacağını biliyordum. Nitekim kahraman milletimiz; kurşunlara göğüs gererek, tankların altına yatarak, kadın erkek yaşlı çocuk demeden, nasıl bir ecdadın evladı olduğunu göstermiştir. Biz bu vatan uğruna tarihimiz boyunca on binlerce şehit verdik, 15 Temmuz gecesi de maalesef şehitlerimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bu ülke; gerek o gecenin katilleri düşmanlarımıza, gerek dışarıdaki düşmanlarımıza gereken dersi vermiştir. Allah bize bir daha böyle bir gece yaşatmasın.""Türk halkının büyük bir mücadele vererek geri püskürttüğü 15 Temmuz darbe girişimini asla unutmayacağız. 15 Temmuz'da yüce Türk halkı tanklara, helikopterlere ve üzerlerine doğrultulan silahlara karşı dimdik durarak, bayrağına vatanına nasıl sahip çıktığının destanını yazarak, tüm dünyaya büyük bir ders vermiştir. Bu büyük mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin sayesinde bir kere daha tüm dünya anlamıştır ki; bu vatan bölünmez!""15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi asla ama asla unutmayacağız. Bu vatan onlara şükran borçludur. 15 Temmuz gecesi emir veren, kurşun sıkan, bomba atan hainleri de asla ama asla unutmayacağız. O vatansızlar kıyamete kadar lanetli yaratıklar olarak kalacaklar. Yuh olsun onlara! Yedikleri ekmek, içtikleri su haram zıkkım olsun."